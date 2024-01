Son annonce provoque un séisme, Guardiola prédit déjà son retour !

Thomas Bourseau

Pep Guardiola et Jürgen Klopp se sont battus ces dernières saisons pour le titre de champion d’Angleterre avec Manchester City et Liverpool. Les deux poids lourds de la Premier League ont pu compter sur deux entraîneurs hors pair. Et bien que l’Allemand tirera sa révérence et quittera Anfield en fin de saison, il ne prendra pas sa retraite selon Pep Guardiola contrairement à ce que Klopp a laissé entendre.

Vendredi, en fin de matinée et par le biais d’une vidéo longue de 25 minutes publiée sur les réseaux du club de la Mersey , Jürgen Klopp annonçait son départ à la fin de la saison. Soit près de neuf ans après l’arrivée du « Normal One » à Anfield comme il s’était auto-qualifié au moment de sa présentation en octobre 2015.

Klopp : «Si vous me demandez 'Entraînerez-vous à nouveau un jour?', aujourd'hui je vous répondrais non»

Par le biais de ladite vidéo et avant d’avoir affirmé en conférence de presse qu’il allait faire une pause au terme de la saison, Jürgen Klopp n’a pas manqué de faire savoir qu’il se peut qu’il prenne la décision de ne plus jamais s’asseoir sur un banc de touche après son passage à Liverpool. « Si vous me demandez 'Entraînerez-vous à nouveau un jour?', aujourd'hui je vous répondrais non. Mais je ne sais pas comment les choses vont tourner puisque je n'ai évidemment jamais été dans cette situation. En revanche, ce que je sais avec certitude, c'est que je n'entraînerai absolument jamais un autre club anglais que Liverpool ».

Guardiola perd son plus grand rival, mais n’est pas dupe

Depuis la nomination de Pep Guardiola au poste d’entraîneur de Manchester City à l’été 2016, le technicien espagnol et son homologue allemand qui s’étaient déjà croisés pendant deux saisons déjà en Bundesliga lorsqu’ils entraînaient respectivement le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ont joui d’une belle rivalité en Premier League, battant des records de performances et de points au classement final. Et d’après les dires de Guardiola, Klopp reviendra aux affaires après Liverpool.

«Il ne l'admettra pas, mais il reviendra»