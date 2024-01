Mbappé - PSG : L’annonce choc qui déroule le tapis rouge au Real Madrid

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est en fin de course au PSG. Ou du moins, c’est ce que laisse penser son contrat. Semblant destiné à rejoindre le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a discuté avec Liverpool par le passé par l’intermédiaire de Jürgen Klopp. Seulement voilà, l’entraîneur allemand a annoncé son départ des Reds en fin de saison…

Le Real Madrid court derrière Kylian Mbappé depuis son adolescence et plus particulièrement depuis décembre 2012, moment de sa visite au Santiago Bernabeu. Depuis, le club merengue s’est cassé les dents à plusieurs reprises dans cette opération. Que ce soit en 2017 et son transfert au PSG, en 2021 et le refus du Paris Saint-Germain de lui accorder un bon de sortie ou encore en 2022 et la décision de celui qui est depuis devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, de prolonger son contrat au PSG.

Liverpool voulait concurrencer le Real Madrid, mais…

Contractuellement libre en fin de saison, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché pour son avenir comme révélé par le10sport.com le 8 janvier prochain. Pour autant, le Real Madrid pourrait commencer à rêver de l’arrivée de Kylian Mbappé. Certes, ESPN a affirmé dans la journée de jeudi qu’une venue en Premier League plairait au capitaine de l’équipe de France et que Liverpool est bel et bien sur les rangs comme le10sport.com vous le révélait dès avril 2020. Néanmoins, c’était Jürgen Klopp qui était aux commandes de cette opération. Et il ne sera plus à Liverpool à la prochaine saison.

Klopp : «Je vais quitter le club à la fin de la saison»