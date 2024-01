Mercato - PSG : Coup de tonnerre à l’étranger pour le clan Mbappé !

Thomas Bourseau

Jürgen Klopp a tenté tant bien que mal de recruter Kylian Mbappé à Liverpool. Que ce soit à l’été 2017 avant qu’il soit transféré au PSG ou bien en 2020 en contactant le père de Mbappé et lui-même, sans succès. Et alors que l’Allemand a annoncé son départ des Reds au terme de l’exercice en cours, le feuilleton Mbappé prendrait une tout autre direction.

Kylian Mbappé a soufflé sa 25ème bougie en décembre dernier et pourrait bien avoir fêté son dernier anniversaire en tant que joueur du PSG. Et pour cause, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et aucun choix final est arrêté pour le moment comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 janvier dernier malgré les rumeurs d’un accord trouvé avec le Real Madrid. Hormis la Casa Blanca, Liverpool se mettrait à rêver de son recrutement.

Klopp pousse pour Mbappé à Liverpool depuis des années

Et ce n’est pas The Daily Telegraph voire ESPN plus récemment qui diront le contraire. Les Reds resteraient en embuscade, prêts à saisir la moindre opportunité dans le feuilleton Mbappé. Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp avait même appelé Wilfrid Mbappé pour se renseigner au sujet de la situation de son fils à Paris, puis avait discuté avec l’attaquant du PSG en personne comme affirmé par le10sport.com au printemps 2020. En conférence de presse, l’entraîneur de Liverpool avait même déclaré sa flamme au champion du monde tricolore en 2022. Année où Mbappé avait prolongé son contrat au PSG en avouant au Telegraph avoir discuté avec Liverpool.



« Nous avons parlé un peu, mais pas trop. Nous avons parlé un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander. C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club ».

