Son âge fait polémique, le PSG bientôt concerné ?

La rédaction

Sur les tablettes du FC Barcelone, Youssoufa Moukoko, la pépite du Borussia Dortmund, intéresse également d’autres clubs européens comme le PSG et Newcastle. Régulièrement surclassé lorsqu’il évoluait en jeune, l’attaquant allemand âgé de 18 ans voit son contrat se terminait en juin 2023, ce qui attire les convoitises. Mais une nouvelle polémique fait rage à son sujet.

Youssoufa Moukoko est un talent rare. Arrivé à Dortmund alors qu’il n’était âgé que de 12 ans, il avait réalisé des saisons à plus de 35 buts, alors qu’il n’avait que 14 ans et qu’il évoluait avec les moins de 17 ans du BvB. Et déjà à cette époque, des doutes sur son âge existaient.

Quel âge a Moukoko?

Les nouvelles rumeurs portant sur l’âge de Youssoufa Moukoko repartent de plus belle depuis que Laola 1 et sport . de ont publié des articles estimant avoir trouvé un acte de naissance datant de 2000. Selon eux, l’attaquant de Dortmund serait né sous le nom de Youssoufa Mohamadou et c’est son père adoptif, Josef, qui aurait envoyé cet acte de naissance à des journalistes avant de refuser la diffusion. Youssoufa Moukoko pourrait donc avoir 22 ans au lieu de 18. Un âge qu’aimerait sans doute connaître le PSG, très intéressé par cette pépite, avant de passer à l’action.

Un scandale permanent

Cette nouvelle suspicion sur l’âge de Youssoufa Moukoko intervient après le scandale qui a eu lieu au Cameroun. Lors des tests osseux passés par les moins de 17 ans camerounais, il s’est avéré que 21 des 30 joueurs étaient plus âgés que ce qu’ils prétendaient. Mais pour la fédération allemande, il est clair et net que l’âge de Moukoko est le bon et que l’acte de naissance transmis n’est pas un faux document.