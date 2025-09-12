Signature bouclée avec Rabiot : La grande annonce de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après des dernières semaines très mouvementées, Adrien Rabiot a fini par quitter l'OM. Le milieu de terrain a fait son retour en Italie en signant au Milan AC. L'occasion pour lui d'y retrouver Luka Modric notamment, qui vient tout juste de quitter le Real Madrid. Lors de la trêve internationale, il a pu discuter avec son coéquipier Kylian Mbappé à propos du Croate.

Placé sur la liste des transferts par l'OM après le premier match de la saison et une dispute avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ne pensait pas vivre un départ aussi rapide. Le Français de 30 ans va découvrir le Milan AC, un peu plus d'un après son départ de la Juventus de Turin. A l'aube de reprendre le championnat, il semble avoir été convaincu par ses premiers pas.

Rabiot conquis par le projet A la toute fin du mercato estival, Adrien Rabiot a fini par s'engager jusqu'en 2028 avec le Milan AC. L'international français a découvert sa nouvelle équipe et ne semble pas déçu du voyage. « Il y a un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs, il faut maintenant créer quelque chose. Il y a eu tellement de changements, et ce n'est pas facile de constituer une équipe en peu de temps, mais on va essayer. Il y a aussi beaucoup de qualité. Et Allegri sait gérer ces situations et fédérer l'équipe avec un mental fort. Il y a des joueurs qui veulent gagner et qui jouent avec cœur et passion. Le reste se révélera sur le terrain, j'en suis convaincu » exprime-t-il en conférence de presse ce vendredi.