Signature au PSG : Le sale tour de Guardiola ?

Axel Cornic

La situation de Gianluigi Donnarumma fait énormément parler en ce moment, puisque son contrat se termine dans moins d’un an et aucune prolongation ne semble être à l’horizon. Et il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir les plus grands clubs d’Europe commencer à s’intéresser à ce dossier, dans l’espoir de berner le Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’un des meilleurs du moment à son poste, Gianluigi Donnarumma ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Son contrat avec le PSG se termine dans moins d’un an et si une prolongation semblait actée l’automne dernier, elle se fait toujours attendre. Et évidement, ça a attiré l’attention d’autres clubs à l’étranger...

Toujours rien pour Donnarumma Depuis des mois, le nom de Gianluigi Donnarumma est lié aux plus grands clubs d’Europe. Le Bayern Munich souhaiterait miser sur lui pour assurer la succession du légendaire Manuel Neuer, tandis qu’un retour en Italie fait fantasmer les médias transalpins. Certains le voient à la Juventus pour y reprendre le flambeau de Gianluigi Buffon, tandis que d’autres l’envoient plutôt à l’Inter ou encore au Napoli, club de sa région natale. Mais aucune de ces pistes ne semble pour le moment pouvoir être creusée.