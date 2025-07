Mercato - PSG : Le départ d’une star réclamé pour 2026 !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d’un successeur à long terme pour Manuel Neuer, le Bayern Munich explore plusieurs pistes sur le marché des transferts. Si le jeune Jonas Urbig (21 ans) pourrait devenir une solution, cette option ne convainc pas tout le monde outre-Rhin. Dietmar Hamann, ancien international allemand et aujourd’hui consultant influent, a pris position sur le sujet

Alors que Gianluigi Donnarumma est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2026, des interrogations entourent son avenir dans la capitale française. Actuellement en vacances, le portier italien n'a toujours pas étiré son bail, même si les contacts avec son représentants ne sont pas coupés. Son avenir au PSG est plus flou que jamais, et un cador aimerait en profiter.

Un départ pour 2026 ?

« Je doute que Jonas Urbig prenne la relève dans les buts l'année prochaine. Donnarumma pourrait partir l'année prochaine en tant qu'agent libre, il n'a que 26 ans, et ensuite il y aura cinq ou six ans de paix pour le poste de gardien de but. » a confié Hamann dans des propos rapportés par Sky Sports.