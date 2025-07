Donnarumma : L’annonce officielle pour le remplacer au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le futur de Gianluigi Donnarumma au PSG s'avère toujours aussi incertain, le club de la capitale a officialisé jeudi le recrutement de son compatriote italien Renato Marin (19 ans), également gardien de but. Et ce dernier annonce d'ailleurs très clairement qu'il souhaite avoir du temps de jeu au PSG, et pourrait donc envisager de prendre la place de Donnarumma.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas réglé l'épineuse question de son avenir, et une décision devra être prise prochainement dans ce dossier : une prolongation de contrat ou bien une vente du gardien italien, afin d'éviter qu'il ne parte libre l'été prochain. En attendant, le PSG a officialisé une autre nouvelle jeudi après la signature du jeune portier Renato Marin (19 ans), qui avait refusé de prolonger son contrat avec l'AS Rome pour débarquer libre au Parc des Princes cet été.

« Représenter le PSG, c’est un rêve d’enfant » Et dans son premier entretien accordé au site officiel du PSG, Marin ne cache pas son bonheur d'avoir signé au PSG : « Je pense que c’est un rêve pour moi. Tout d’abord je tiens à remercier le président Nasser, Luis Campos également qui m’a apporté un soutien incroyable dès le début. Évidemment, Luis Enrique une personne formidable et son staff qui a toujours été bon, m’a accompagné dès le début. Représenter le PSG, c’est un rêve d’enfant, de porter les couleurs du PSG, l’une des meilleures équipes du monde, c’est un honneur. Le PSG a un beau projet pour les jeunes. Je pense que c’est une très grande opportunité pour moi et j’ai voulu la saisir », indique le jeune gardien italien, qui aspire également à avoir du temps de jeu au PSG.