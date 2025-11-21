Signature au PSG : Le drame qui a touché Al-Khelaïfi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a connu huit coachs depuis le lancement du projet QSI en 2011. Luis Enrique est le dernier nommé par le club de la capitale. Confronté à Xabi Alonso, Julian Nagelsmann et Mikel Arteta, Enrique a été choisi par Nasser Al-Khelaïfi et notamment pour son histoire tragique avec la perte de sa fille qui a touché le président.

Depuis le passage sous pavillon qatari du PSG à l'été 2011, Nasser Al-Khelaïfi a opéré divers changements d'entraîneurs avec ses directeurs sportifs au fil des années. Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Voici la liste des coachs parisiens à l'été 2023, avant la nomination de Luis Enrique.

«Arteta était bien placé. Il y avait Xabi Alonso. Il y avait Luis Enrique, Hansi Flick» Le processus de réflexion a été important du côté des hauts responsables du PSG. D'ailleurs, Luis Enrique n'a pas été l'unique entraîneur démarché. Mikel Arteta, Julian Nagelsmann ou encore Xabi Alonso ont été pris en considération comme affirmé par Fabrice Hawkins lors d'un long entretien avec Canal-Supporters. « L’arrivée de Luis Enrique, comment elle se fait. Il y a une short-list assez large qui est dressée par Luis Campos. Il y a plusieurs entraîneurs, Nagelsmann qui a beaucoup fait parler. Certains l’ont même annoncé au PSG. Cette short-list est intéressante, il y avait que des coachs qui sont performants. Arteta était bien placé. Il y avait Xabi Alonso. Il y avait Luis Enrique, Hansi Flick ».