Rupture à l'OM : Une vieille déclaration refait surface

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La séparation a été prononcée ces dernières heures. L'Olympique de Marseille a mis un terme à sa collaboration vieille de six ans avec Valentin Rongier qui a eu la permission de s'envoler vers Rennes afin de finaliser son transfert à un an de la fin de son contrat. Un dénouement que Rongier n'avait pas vu venir au vu des propos énoncés il y a sept ans au sujet du Stade Rennais...

Valentin Rongier a reçu le feu vert de l'OM de quitter le stage de préparation aux Pays-Bas afin de se rendre à Rennes. Son transfert au Stade Rennais est bouclé, il ne manque plus qu'à passer la traditionnelle visite médicale et signer le contrat. La fin d'une aventure de six ans donc pour Rongier à l'Olympique de Marseille en raison de l'absence d'un accord contractuel entre les deux parties.

«Un club que je vois comme ennemi» Le milieu de terrain de 30 ans formé au FC Nantes va donc rejoindre le club rival des Canaris. Un tel changement de décor était impossible pour le principal intéressé si l'on se fie à ses vieilles déclarations en 2018 au moment d'une interview avec Ouest-France. « Que représente pour vous le Stade Rennais ? Un rival de Nantes depuis longtemps, avec Bordeaux. Comme je suis Nantais depuis que je suis petit, c'est forcément un club que je vois comme ennemi ».