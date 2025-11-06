Rupture à l'OM : La déclaration d'amour à l'étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Issu de la région, Samuel Gigot a eu le privilège de défendre les couleurs de son club de coeur. L'espace de deux saisons, l'actuel défenseur de 32 ans évoluant à la Lazio, est revenu sur son passage dans la cité phocéenne pour l'After Italie. L'occasion pour lui d'affirmer que son coeur bat toujours pour l'OM.

Samuel Gigot n'est resté que deux saisons à l'OM. L'enfant du pays, né à Avignon, a pu vibrer à chacune des sorties de l'équipe phocéenne à l'Orange Vélodrome. Le défenseur de la Lazio a joué à l'Olympique de Marseille en tant que supporter du club. De quoi lui faire « énormément kiffer » son aventure à l'OM qui s'est terminée par un prêt à la Lazio avant un transfert définitif en 2025.

«Il m'a juste manqué le titre que j'aurais aimé amener à ce club fabuleux» En interview pour l'After Italie, émission de RMC, Samuel Gigot a reconnu émettre un regret qui restera dans sa mémoire jusqu'à la fin de sa carrière concernant ses deux piges à l'OM : l'absence de trophées alors qu'il s'était hissé avec le groupe de Jean-Louis Gasset jusqu'aux demi-finales de Ligue Europa en 2023/2024. « Franchement, j'ai énormément kiffé à Marseille. C'est extraordinaire. J'ai mis des buts, des tacles, fait lever le public, j'ai eu mon nom scandé, j'ai pris des rouges, fait des erreurs, j'ai tout fait ! Il m'a juste manqué le titre que j'aurais aimé amener à ce club fabuleux, mais franchement j'ai kiffé mon épopée. Après, je pense que comme dans tout, il faut aussi savoir prendre sa part de responsabilités parce que c'est vrai que la deuxième année en tant que cadre je pense qu'on a eu des responsabilités, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain. Les seuls regrets que je peux avoir, c'est peut-être d'avoir joué en étant à 30, 40%. Envers le club, au contraire, énormément de respect et de la gratitude d'avoir vécu ce moment là ».