Rendez-vous au Qatar, le PSG prépare du lourd sur le mercato

Cet été, le PSG s'apprête à connaître un mercato très agité. Et pour cause, le club de la capitale espère boucler plusieurs arrivées afin d'entourer le mieux possible Kylian Mbappé qui sera au cœur du projet. Mais il faudra également dégraisser massivement avec des joueurs qui n'entrent plus dans les plans.

Après un mercato estival raté et un recrutement hivernal inexistant, le PSG sera attendu au tournant cet été. Dans cette optique, Luis Campos est déjà actif en coulisses et a dressé une short-list, notamment dans le secteur offensif. Comme révélé par le10sport.com, Rafael Leao est notamment suivi.

EXCLU - Mercato : Le PSG en pince très fort pour Rafael Leao… https://t.co/bJBayO63pt pic.twitter.com/bZOealgsQV — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Un énorme dégraissage est espéré au PSG

Néanmoins, pour recruter, le PSG devra vendre. Selon Foot Mercato , Luis Campos sera à Doha cette semaine afin de dessiner les contours du prochain mercato, et il devrait annoncer sa volonté de vendre plusieurs éléments actuels de l'effectif, sans oublier les joueurs qui reviennent de prêt à l'image de Leandro Paredes, Julian Draxler, Abdou Diallo, Keylor Navas ou encore Mauro Icardi.

Campos va connaître le montant du budget pour le mercato

Mais au cours de cette réunion, les décideurs qataris devraient également annoncer à Luis Campos le budget dont il disposera pour recruter. Et le conseiller sportif du PSG recevra également les directives de Doha et ses attentes sur le mercato.