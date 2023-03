Recalé au dernier moment, l’OM lui a fait de faux espoirs

Thomas Bourseau

Bien que Leeds United pensait avoir bouclé son transfert, Bamba Dieng avait fait faux bond au club anglais l’été dernier avant de voir son départ à Nice lui filer sous le nez. Andrea Radrizzani est revenu sur son échec avec l’ancien de l’OM.

Bamba Dieng a été l’une des grosses attractions du mercato de l’OM ces derniers mois. Finalement, l’international sénégalais s’en est allé du côté du FC Lorient par le biais d’un transfert sec en janvier. Son départ de l’OM aurait dû être bouclé l’été dernier et deux clubs ont été à deux doigts de parvenir à leurs fins.

Dieng a snobé Leeds pour Nice, pour rester à l’OM

Lors du deadline day du mercato hivernal, Bamba Dieng devait s’engager en faveur de Leeds United avant de faire machine arrière au moment de s’envoler pour l’Angleterre et de donner sa préférence à l’OGC Nice qui avait fait une offre de dernière minute. Une demi-année après cet échec, le président de Leeds est revenu sur cet épisode invraisemblable.

«Nous avons obtenu Bamba de Marseille, j'ai même fait un tweet»