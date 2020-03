Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable envoie un message fort à Zidane !

Publié le 31 mars 2020 à 1h30 par La rédaction

Prêté cette saison au FC Séville, Sergio Reguilon pourrait revenir au Real Madrid en fin de saison. Le joueur, en tout cas, voit son avenir dans la capitale espagnole.

Sergio Reguilon est prêté cette saison au FC Séville par le Real Madrid. Barré en début de saison par l'arrivée de Ferland Mendy, le latéral gauche espagnol est allé chercher du temps de jeu en Andalousie. Le joueur de 23 ans a réussi son pari et réalise une bonne saison sous les couleurs sévillanes. Il a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues, suffisant pour revenir et s'imposer dans l'effectif de Zidane ?

Sergio Reguilon veut réussir à Madrid