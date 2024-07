Real Madrid : Mbappé se lâche en direct, sa mère éteint la polémique !

Thomas Bourseau

Le PSG a dû se faire une raison : son histoire avec Kylian Mbappé aura duré sept ans et cela n’a pas toujours été l’amour fou, en témoignent ses derniers mois passés dans la capitale et ses déclarations sur le traumatisme qu’il a vécu à Paris sur la fin. Critiqué pour certains constats clairs dressés par ses soins sur le jeu ou bien l’institution, Mbappé n’est pas calculateur et se trouve juste être transparent.

Kylian Mbappé a toujours été qualifié de bon orateur et de bon communicant. Dès sa conférence de presse de présentation au PSG à l’été 2017, à l’aube de son 19ème anniversaire, Mbappé avait bluffé son monde. Toutefois, au fil des années, celui qui est devenu meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a demandé plus de responsabilités au sein du club, a affirmé en conférence de presse que si son rêve était de gagner la Ligue des champions, il serait « parti loin » et plus récemment qu’il prenait moins la profondeur en équipe de France parce qu’il n’avait plus de joueurs comme Paul Pogba chez les Bleus capables de le servir comme il faut.

«La carrière de Kylian ne serait pas celle-ci s’il avait manqué d’humilité»

Les récentes déclarations de Kylian Mbappé en équipe de France et au PSG ont poussé certains observateurs à dresser un constat clair : le capitaine des Bleus manque parfois d’humilité. Ce que Fayza Lamari, mère et représentante de la recrue phare du mercato du Real Madrid, a réfuté au Parisien. « La carrière de Kylian ne serait pas celle-ci s’il avait manqué d’humilité. Il a la capacité à se remettre en question permanente. S’il y a bien quelqu’un qui est exigeant envers lui-même, c’est lui. Il arrive avec humilité dans une très belle équipe. Et quand il dit qu’il peut jouer à gauche, à droite ou aux trois postes de devant, c’est ce que ça signifie ».

«Alors vous allez me ressortir le pivot-gang. On n’était pas contents»

Relancée par le quotidien de la capitale dans une longue interview parue mercredi soir sur le fait que tous ces discours médiatiques de Kylian Mbappé pourraient relever de la communication, Fayza Lamari a nié tout coup de comm de sa part. « Et je suis là pour vous dire que ça n’en est pas. Il n’a rien négocié avec le Real Madrid pour son poste. Alors vous allez me ressortir le pivot-gang. On n’était pas contents (rires), mais il l’a fait. Pour Kylian, le foot est un jeu, il a besoin d’avoir le sourire sur le terrain. Il aime le foot plus que tout… Son langage corporel, c’est vrai, joue parfois contre lui. Ça se voit tout de suite quand il ne va pas bien ».

«Kylian ne fait pas de langue de bois, le truc c’est qu’il dit tout»

Pour conclure, la représentante de Kylian Mbappé a reconnu que l’état d’esprit compétiteur et la transparence de son fils seraient susceptibles d’être la cause du ressenti assez clivant des gens au sujet de Mbappé. « Oui, sans doute. Je n’en veux pas aux spectateurs ou aux supporters. Mais ça pourrait plus être le cas, parfois, envers ceux dont c’est le métier d’analyser. Mais Kylian ne fait pas de langue de bois, le truc c’est qu’il dit tout ».