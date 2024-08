Real Madrid : Mbappé prépare son grand show, l’entraîneur lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire a concrètement débuté ces derniers jours au cours des séances d’entraînement du club merengue. Et alors que Mbappé est devenu un joueur du Real Madrid il y a plus de deux mois, Carlo Ancelotti s’est lâché sur sa venue à l’approche de la Supercoupe d’Europe.

Kylian Mbappé a signé son contrat en parallèle de son annonce personnelle et de l’annonce XXL du Real Madrid le 3 juin dernier. Jusqu’à l’été 2029, Mbappé sera un joueur du club merengue à moins qu’une rupture de leur collaboration ait lieu avant. Le 14 août prochain, Mbappé pourrait remporter son premier trophée en tant que nouvelle star du Real Madrid au cours de la Super Coupe d’Europe contre l’Atalanta. Une rencontre que le principal intéressé compte bien jouer.

Succession de Mbappé : Ce joueur est intouchable, le PSG peut enrager https://t.co/owKFq9PbFv pic.twitter.com/SvDUMXOk5r — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

«J’ai dit « non !»

Deux mois après la grande annonce de la venue de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a lâché une amusante réponse. Invité à s’exprimer sur sa conversation avec Florentino Pérez au moment de l’annonce du président sur la signature de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti n’a pas manqué de faire de l’humour sur le Obi One Podcast de l’ancienne gloire de Chelsea qu’est John Obi Mikel. « J’ai dit « non ! » (Rires après s’être mis les mains sur la tête) ».

«Ce que ce président a fait est vraiment incroyable»

« Nous parlons tous les jours, tous les jours au téléphone. S’ils ont besoin de quelque chose et bien sûr je leur donne des conseils. Lors des cinq dernières années, ils ont bouclé des signatures fantastiques. Ce que ce président a fait est vraiment incroyable. Parce qu’outre le succès et les victoires, il a été capable de construire ce centre d’entraînement fantastique, de construire ce nouveau stade fantastique tout en maintenant le club au top ». a confié Carlo Ancelotti lors du podcast en question. Reste à savoir désormais si Kylian Mbappé répondra aux immenses attentes placées en lui au Real Madrid.