Real Madrid : La proposition qui va contrarier Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 24 ans, William Saliba pourrait connaître un nouveau club l'été prochain. En effet, le défenseur central est dans le viseur du Real Madrid qui semble prêt à se l'arracher. De son côté, Saliba est attaché à Arsenal, où il évolue depuis 2019. Le club anglais tente d'ailleurs de le convaincre de rester un peu plus longtemps, alors qu'il est déjà lié au club jusqu'en 2027. Des arguments qui pourraient tout faire balancer dans ce dossier.

Solide élément de la défense d'Arsenal, William Saliba est l'un des joueurs majeurs de l'effectif du club. Le défenseur français pourrait connaître un mercato estival agité puisqu'il est dans le viseur du Real Madrid. Le club espagnol compte sur lui pour l'avenir mais Arsenal n'a pas dit son dernier mot et tout pourrait basculer.

Arsenal passe à l'action pour Saliba

Bien décidé à profiter du talent de William Saliba pendant encore un moment, Arsenal aurait déjà fait une proposition au joueur français comme le rapporte L'Equipe. En effet, on pense déjà à lui prolonger son contrat et le convaincre de rester un peu plus. La tâche ne sera pas aisée face aux Madrilènes qui ont de quoi le faire craquer.

Un titre qui peut tout changer ?

En cette fin de saison, Arsenal peut aussi compter sur des arguments solides puisque le club, deuxième de Premier League, peut encore rêver d'un incroyable titre en Ligue des champions. Le club a d'ailleurs éliminé le Real Madrid en quarts de finale et voudra venir à bout du PSG mercredi prochain au Parc des Princes. En cas de titre, William Saliba pourrait décider de rester en Angleterre.