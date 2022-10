Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema prend une grande décision pour son avenir

Absent depuis le début du mois de septembre, Karim Benzema a fait son retour sur les terrains le week-end dernier. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, l’international français devrait prolonger son bail chez les Merengue. Tout serait d’ailleurs réglé pour qu’il s’engage au moins jusqu’en 2024.

Revenu de blessure le week-end dernier lors du match nul face à Osasuna (1-1), Karim Benzema doit encore reprendre le rythme. L’attaquant du Real Madrid a eu l’opportunité de marquer dans cette rencontre, mais a vu son penalty toucher la barre. Face au Shakhtar Donetsk mercredi soir (2-1), l’international français n’a une nouvelle fois pas trouvé le chemin des filets.

Une situation qui n’inquiète pas Carlo Ancelotti : « Comment j'ai trouvé Karim Benzema ? Très bien, il a été décisif. Il a aidé ses coéquipiers. Il a été présent. Il n'a pas marqué, mais c'est la dernière chose à laquelle on pense. C'était un match complet », a-t-il confié en conférence de presse à l’issue de la rencontre.

More on Benzema’s new deal. Karim has already confirmed to Real Madrid his intention to accept the proposal and continue there until June 2024, so it’s just a matter of time. ⚪️🤝🏻 #RealMadridFlorentino Pérez, Carlo Ancelotti and the whole board are together on this decision. pic.twitter.com/BiGlXU2LvY