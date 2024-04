RC Lens : Un gros danger est annoncé pour ce transfert à 9M€

Benjamin Labrousse

La saison n’est pas encore terminée, mais le RC Lens prépare déjà l’avenir. L’hiver dernier, le club artésien avait vu son offre de 9M€ pour le jeune Sénégalais Mikayil Faye être repoussée par le FC Barcelone. Toujours intéressé par le latéral de 19 ans, le club lensois pourrait néanmoins être devancé par plusieurs cadors européens. Explications.

Actuel 6ème de Ligue 1, le RC Lens compte bel et bien se renforcer cet été. Les Sang et Or pourraient d’ailleurs tenter de relancer un transfert avorté du précédent mercato hivernal. En effet, cet hiver Lens avait formulé une offre à hauteur de 9M€ pour Mikayil Faye.

Le RC Lens a tenté un coup au FC Barcelone

Ce jeune latéral gauche de 19 ans évolue depuis l’été dernier avec l’équipe B du FC Barcelone. Devenu récemment international Sénégalais, Mikayil Faye n’a toujours pas effectué ses grands débuts en A du côté du club blaugrana . Dernièrement, Mundo Deportivo révélait que Lens pourrait d’ailleurs revenir à la charge dans ce dossier.

Lens devancé par des cadors pour Mikayil Faye ?