Rabiot - OM : Folie annoncée sur le mercato ?

La signature d’Adrien Rabiot a surpris tout le monde l’été dernier, avec l’Olympique de Marseille qui a frappé un très gros coup. Ça a porté ses fruits puisque l’international français est rapidement devenu l’un des piliers de l’équipe de Roberto De Zerbi, mais les répercussions pourraient être encore plus grandes dans les mois à venir.

Avec la signature de Roberto De Zerbi, à Marseille on a voulu faire les choses en grand. Un mercato estival très prolifique a en effet suivi son arrivée, avec plus d’une dizaine de recrues. Mais la plus importante est évidemment Adrien Rabiot, qui a choisi l’OM alors que tout le monde l’annonçait chez l’un des cadors de Premier League.

Pari réussi pour l’OM

Et c’est une franche réussite, puisque l’ancien de la Juventus et du PSG s’est rapidement installé à Marseille, devenant l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi. Il a marqué quatre buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues pour l’OM et cela a notamment été le cas lors du choc de la 20e journée de Ligue 1, avec la réception de l’OL au stade Vélodrome (3-2).

Un effet Rabiot sur le mercato

La présence d’Adrien Rabiot ravit donc tout le monde et au sein du club phocéen, on semble persuadé que cela pourrait avoir un énorme impact sur la suite du projet de Roberto De Zerbi. RMC Sport explique en effet qu’avec lui dans l’équipe, on pense que d’autres grands joueurs pourraient décider de signer à l’OM lors des prochaines sessions de mercato.