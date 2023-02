Quel serait l'entraîneur idéal pour le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Huit mois après son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier semble déjà sur la sellette. Et pour cause, malgré une première partie de saison encourageante, le club de capitale enchaîne les prestations décevantes en 2023. A tel point que plusieurs noms circulent pour le remplacer. Mais quel serait le meilleur entraîneur pour remplacer Galtier ?

En fin de saison dernière, le PSG a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino, arrivé seulement un an et demi plus tôt. Et pour le remplacer, le club de la capitale a réservé une surprise puisque c'est Christophe Galtier qui a débarqué. Et malgré les doutes suscités par son arrivée, à cause notamment de son manque d'expérience du plus haut niveau, l'ancien coach de l'ASSE et du LOSC a rapidement faire taire les critiques avec une première partie de saison aboutie et conclue invaincue. Mais depuis le début de l'année rien ne va plus. Le PSG a effectivement été éliminé par l'OM en Coupe de France et a déjà concédé trois défaites en Ligue 1 en 2023, sans compter celle contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Par conséquent, Galtier est sur la sellette.

Zidane, le rêve du Qatar

Et bien évidemment, un nom revient avec insistance à savoir celui de Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 des Bleus a toujours été l'un des rêves du Qatar, et la situation semble idéale. En effet, l'ancien coach du Real Madrid est libre et la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026 lui a fermé la porte de l'équipe de France au moins pour les trois prochaines années. Le PSG peut donc représenter une belle option pour Zidane dont l'ombre risque de longtemps au dessus de Christophe Galtier s'il n'inverse pas rapidement la situation.

Tuchel, Mourinho, Conte... les autres pistes

D'autant plus que Zinedine Zidane ne semble pas être la seule piste étudiée par le PSG. En effet, depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'un retour de Thomas Tuchel fait parler, un peu plus de deux ans après son licenciement. Et ce n'est pas puisque José Mourinho et Antonio Conte auraient également été contactés par le club de la capitale. Christophe Galtier semble donc clairement menacé, surtout s'il ne redresse pas la barre dans les prochaines semaines. Et les réponses tomberont rapidement puisque le PSG affronte l'OM dimanche et le Bayern Munich le 8 mars.



