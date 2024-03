Quand l’Arabie saoudite se mêle d’un transfert du PSG !

Thomas Bourseau

Ce n’est certes toujours pas officiel, mais cela semble être tout comme : Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison. Le comité de direction du Paris Saint-Germain scruterait d’ores et déjà le marché dans l’optique de dénicher des joueurs capables de combler le vide que laissera l’attaquant star du club. Parmi eux, Bruno Guimarães, mais ce serait presque peine perdue.

Début février, Jonathan Johnson plantait le décor. Le journaliste de CBS Sports couvrant beaucoup l’actualité du PSG déballait quelques informations de ses sources par le biais d’une rubrique publiée sur CaughtOffside . Et alors que Kylian Mbappé s’en va, il se pourrait que le PSG profite de l’argent économisé avec le salaire et les primes de l’attaquant français pour tenter un coup avec Bruno Guimarães (26 ans).

Le PSG n’a pas oublié Bruno Guimarães

« Le lien historique entre Campos et Leão pourrait être un facteur, mais il s'agirait d'une dépense importante et le PSG pourrait décider qu'il est préférable de la concentrer ailleurs. Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimarães. Je ne vois pas cette histoire disparaître ». a donc confié le journaliste Jonathan Johnson dans ladite rubrique pour CaughtOffside . Néanmoins, les relations délicates entre le Qatar, propriétaire du PSG, et l’Arabie saoudite, propriétaire de Newcastle, pourrait bien mettre à mal l’opération Bruno Guimarães.

«Je n'imagine pas les Saoudiens faire une fleur au Qatar…»