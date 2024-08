PSG - Xavi Simons : Son transfert tombe à l’eau à cause d’une promesse XXL ?

Thomas Bourseau

Joueur appartenant au PSG, Xavi Simons ne devrait pas évoluer au sein du club de la capitale la saison prochaine, comme ce fut le cas lors de l’exercice précédent. L’international néerlandais a choisi de revenir au RB Leipzig et de ne pas répondre aux sirènes du Bayern Munich, aussi attirantes soient-elles. La cause ? La stabilité et l’attraction du projet mises en place au RB Leipzig pour lui cet été.

Xavi Simons (21 ans) a été l’une des attractions du mercato estival du PSG. De retour à Paris l’été dernier, l’international néerlandais a brillé lors de son prêt au RB Leipzig et s’est distingué à l’Euro avec les Oranje. Le Paris Saint-Germain n’était pas contre le fait de l’intégrer au groupe de Luis Enrique pour le prochain exercice, bien au contraire, mais a rapidement su de la bouche de Simons qu’il ne resterait pas au club cet été comme le10sport.com vous l’assurait le 17 juillet dernier.

Le Bayern Munich et ses 100M€ auraient fait douter Xavi Simons

L’Équipe confie ce lundi que Xavi Simons aurait mené une mûre réflexion au sujet de son avenir de par les multiples marques d’intérêt du FC Barcelone, du Borussia Dortmund, mais surtout de Manchester United et du Bayern Munich qui aurait proposé une offre de transfert avoisinant les 100M€ d’après le quotidien sportif. Le Bayern Munich aurait proposé un projet sportif séduisant à Xavi Simons assorti d’un discours plutôt séduisant qui l’aurait fait douter de son choix final qui s’est finalement porté sur un retour en prêt au RB Leipzig, son idée initiale.

Leipzig promet un projet béton à Xavi Simons

Toujours selon les informations de L’Équipe, Xavi Simons aurait fait le choix de la stabilité en revenant à Leipzig après avoir changé de club en 2022 puis à deux reprises à l’été 2023, passant du PSV Eindhoven au PSG puis au RB Leipzig. De plus, le club allemand lui aurait promis un rôle de leader dans l’équipe de Marco Rose ainsi que plusieurs renforts intéressants afin de jouer les premiers rôles la saison prochaine en Bundesliga. Xavi Simons estimerait que Leipzig est l’endroit adéquat afin de lui permettre de parfaire sa formation et de poursuivre sa progression. Le PSG est fixé.