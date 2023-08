PSG : Voilà pourquoi ce transfert de Neymar est tombé à l'eau

Thibault Morlain

Après 6 saisons passées au PSG, Neymar a fait le choix de partir rejoindre l'Arabie Saoudite. A 31 ans, le Brésilien s'est engagé avec Al-Hilal, club où on retrouve notamment Malcom. Un nouveau challenge donc pour Neymar, qu'on annonçait également possiblement de retour au FC Barcelone cet été. Ça ne s'est finalement pas fait et voilà que les Blaugrana ont justifié l'échec de ce transfert.

Neymar l'avait clamé haut et fort, il voulait rester au PSG cette saison. Le Brésilien était d'ailleurs sous contrat jusqu'en 2027, mais ça n'a finalement pas surpris. L'ancien joueur du FC Barcelone a donc fait ses valises, prenant la direction de l'Arabie Saoudite et d'Al-Hilal. D'autres rumeurs existaient pourtant concernant l'avenir de Neymar et son futur club. Annoncé un peu partout dans le monde, l'ex-joueur du PSG avait notamment été envoyé au FC Barcelone, son ancien club, où Joan Laporta et la direction blaugrana rêvaient visiblement de le rapatrier après son départ en 2017. Problème, Xavi n'était pas visiblement chaud pour accueillir Neymar et ce n'est pas le seul point qui a bloqué dans l'opération.

La demande insolite de Neymar pour quitter le PSG https://t.co/7Dj9Aids68 pic.twitter.com/0QtZvqPhd5 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Neymar ne reviendra pas au FC Barcelone cet été

Si ça va désormais économiquement, les finances du FC Barcelone sont toutefois loin d'être les meilleures. Ainsi, ce retour de Neymar au Barça était soumis à de grosses conditions. Le Brésilien devait notamment baisser son salaire et pour ce qui est du transfert, les Blaugrana espéraient que le PSG rompe le contrat de Neymar pour le récupérer gratuitement ou bien se mettre d'accord avec les Saoudiens pour obtenir un prêt d'une saison. Ce qui n'est finalement pas arrivé...

« Nous avions besoin d'une entente avec le PSG ou d'un terrain d'entente avec l'Arabie Saoudite »