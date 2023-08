PSG : Une crainte est levée sur le transfert de Neymar

Thibault Morlain

Ça y est, Neymar est désormais officiellement un joueur d'Al-Hilal. En effet, c'est ce mardi soir que le transfert a été annoncé. Le Brésilien a donc quitté le PSG pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Encore fallait-il pour cela que Neymar passe avec succès la visite médicale. Il aurait pu y avoir des doutes concernant les blessures du joueur de 31 ans aux chevilles, mais finalement tout s'est bien passé comme l'a expliqué le staff médical d'Al-Hilal.

Depuis l'été dernier, le PSG cherchait à se débarrasser de Neymar. C'est désormais chose faite puisque le Brésilien a lui aussi cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, s'engageant ainsi avec le club d'Al-Hilal. Estimé à 100M€, ce transfert de Neymar s'est bouclé dans les dernières heures avec le passage de la traditionnelle visite médicale. Un examen qui pouvait être redouté étant donné les pépins physiques du Brésilien. En effet, l'ex-numéro 10 du PSG sort d'une opération à la cheville et on pouvait entendre que ses pieds étaient désormais très fragiles.

« Les risques ont été pris en compte »

Finalement, tout s'est donc bien passé pour Neymar lors de la visite médicale. Le feu vert a été donné et le Brésilien a ainsi pu signer son contrat, très lucratif, avec Al-Hilal. Directeur du service médical du club saoudien, Juanjo Jimenez est d'ailleurs revenu sur la visite médicale de Neymar. Pour El Larguero , il a alors expliqué : « Nous avons fait la visite médicale hier. Le joueur est bien. Il y a plusieurs blessures qui génèrent des doutes, mais les risques ont été pris en compte et le club a été averti ».

« La sensation d'avoir fait le bon choix »