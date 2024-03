PSG : Une recrue surprise balance sur son mercato ?

Thomas Bourseau

Le PSG va devoir tourner la page Kylian Mbappé à la prochaine intersaison compte tenu de sa situation contractuelle. Le Paris Saint-Germain aurait à cœur de trouver un nouveau milieu de terrain et Bruno Guimarães répondrait aux critères du club de la capitale et le principal intéressé n’a pas dissimulé ses envies d’ailleurs.

Kylian Mbappé va plier bagage en fin de saison, soit au moment de l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Et pour le remplacer, il se pourrait que le club de la capitale ne dégaine pas une offre folle pour un attaquant.

«J'ai aussi l'intention de changer d'air à l'avenir»

En effet, si l’on en croit les informations communiquées par le journaliste Jonathan Johnson sur CaughtOffside datant du mois de février, le comité de direction du PSG rechercherait un milieu de terrain. Et le profil de Bruno Guimarães ferait saliver les décideurs du Paris Saint-Germain. Contractuellement lié à Newcastle jusqu’à l’été 2028 avec une clause libératoire de 115M€, le Brésilien se sent heureux dans le nord de l’Angleterre, mais ne dirait pas non à une nouvelle expérience. « J'ai toujours voulu jouer ici, j'ai suivi la Premier League. Tout se passe bien à Newcastle depuis mon arrivée, je joue parmi les meilleurs. J'ai l'intention de jouer ici pendant longtemps, mais j'ai aussi l'intention de changer d'air à l'avenir. Je suis heureux d'être ici dans la ligue ».

«Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis heureux au club»