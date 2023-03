PSG : Une condition ahurissante est fixée pour le transfert de Mbappé

Pierrick Levallet

Alors que son contrat expire en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait partir dès cet été. La star du PSG fait l'objet de nouvelles rumeurs sur son transfert, avec le Real Madrid comme possible destination. Toutefois, le club madrilène n'aurait pas oublié son échec dans ce dossier et aurait fixé une condition étonnante pour ouvrir les portes à Kylian Mbappé.

Avant la partie, Kylian Mbappé se disait confiant. Mais il a vite déchanté. Ce mercredi, l’attaquant parisien a participé au nouveau naufrage du PSG en Ligue des champions avec la défaite contre le Bayern Munich. Ce nouveau revers pourrait signer la fin de son aventure dans la capitale, lui qui regretterait sa prolongation.

Coup de théâtre, Mbappé reçoit une terrible réponse pour son transfert https://t.co/NF7Tkx9JJh pic.twitter.com/sL90nZ9VW6 — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Mbappé doit faire une folie pour son transfert

Mais contrairement à la saison passée, le Real Madrid ne serait pas prêt à tout pour aller chercher Kylian Mbappé. Comme révélé par El Chiringuito et confirmé par AS , le pensionnaire de la Liga ne voudrait pas dépenser le moindre sou en indemnité de transfert pour la star du PSG. La Casa Blanca compterait sur une venue libre. Autrement dit, Kylian Mbappé doit se libérer de son contrat actuel s’il veut espérer rejoindre les rangs de Carlo Ancelotti en fin de saison.

Le Real Madrid attend des excuses