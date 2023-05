PSG : Une annonce tombe, ça ne va pas plaire à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un renfort offensif pour cet été, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Victor Osimhen, fraîchement sacré champion d’Italie avec Naples. Néanmoins, l’attaquant nigérian n’a visiblement pas l’intention d’évoquer son avenir pour le moment, et encore moins de prendre une décision.

Cet été, le PSG tentera de recruter un avant-centre afin d'épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque parisienne. Dans cette optique, le nom de Victor Osimhen circule avec insistance ces dernières semaines, mais l'ancien attaquant du LOSC s'est montré assez évasif à ce sujet.

Le PSG rêve d’un attaquant, une offre de 60M€ est dégainée https://t.co/ZlRc9SxdMi pic.twitter.com/gzZpie7qjb — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Osimhen refuse d'évoquer son avenir

« Mon Avenir? Maintenant, je veux profiter de ce moment historique, ce n'est pas le moment de penser à mon avenir. Spalletti est un grand entraîneur, il nous demande beaucoup mais il est comme un père pour nous tous Il arrive toujours à nous motiver et il mérite ce titre », confie l’international nigérian au micro de Sky Sport , avant d’afficher sa joie après le titre remporté par Naples en Serie A.

«Je me sens comme un leader»