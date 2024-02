PSG : Un transfert surprise à 12M€ déjà acté ?

Benjamin Labrousse

Cet hiver, le PSG cherchait absolument à recruter un défenseur central supplémentaire. Dans cette optique, le club parisien a coché le nom de plusieurs pistes, et notamment celle de l’Espagnol Diego Llorente. Prêté à l’AS Rome par Leeds United, le joueur de 30 ans pourrait d’ailleurs rallier Paris l’été prochain contre 12M€ à en croire la presse italienne.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG s’était montré plutôt discret. En réalité, le club de la capitale a bouclé deux coups d’avenir, avec les recrutements pour 20M€ et 22M€ de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo (qui rejoindra le PSG l’été prochain). Toutefois, le PSG a tenté de s’attacher les services d’un défenseur central supplémentaire, notamment en raison des blessures de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar.

Mercato - PSG : Course contre la montre pour le retour d’une star ? https://t.co/oViFaHbcDJ pic.twitter.com/oeT01chBdo — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Le PSG a envisagé une piste surprise cet hiver

Ainsi, plusieurs noms ont souvent été associés au PSG ces dernières semaines. C’est le cas notamment de Diego Llorente. Âgé de 30 ans, le défenseur espagnol évolue depuis deux saisons à l’AS Rome, mais appartient à Leeds United, pensionnaire de Championship (deuxième division anglaise). Selon les informations du média romain Metropolitan Magazine , Llorente va d’ailleurs être acheté par l’AS Rome cet été, et ce par le biais d’une clause libératoire aux alentours de 5M€.

Diego Llorente au PSG pour 12M€ ?