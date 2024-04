PSG : Un transfert débloqué par Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’est plus en quête de la signature des plus grandes stars du football européen comme ça a été le cas jusqu’à peu. Le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé en juin 2022 prendre un virage différent en lançant une révolution sportive. Et ladite révolution avec Luis Enrique pourrait faire mouche dans le dossier Michael Olise.

Le PSG a lancé son nouveau projet sportif à l’été 2022 et la déclaration du président Nasser Al-Khelaïfi. À l’époque, le patron du club de la capitale expliquait vouloir mettre en place une nouvelle idéologie sportive et stratégie de recrutement. Au niveau du mercato, Al-Khelaïfi expliquait que c’était la fin des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Et depuis, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti s’en sont allés.

Le PSG version Enrique va convaincre Olise ?

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique devenait le nouvel entraîneur du PSG. Et grâce à l’ex-coach du FC Barcelone et ancien sélectionneur de La Roja , le Paris Saint-Germain a focalisé sa philosophie de jeu sur la possession et une pression forte sur le porteur du ballon à la barcelonaise comme The Athletic le souligne. Et cette nouvelle ère du PSG qui cherche à mettre la main sur les jeunes pépites françaises pourrait attirer Michael Olise.

PSG : La réponse inattendue de Barcelone à Luis Enrique https://t.co/aIkvrUILSQ pic.twitter.com/vG8B2r4ULf — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Michael OIise en pincerait pour le PSG