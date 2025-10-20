PSG : Un crack en galère, son transfert est annoncé !

Arrivé en janvier 2024, Lucas Beraldo semblait pouvoir devenir l’un des points forts de la défense du Paris Saint-Germain. Mais le Brésilien ne semble clairement pas convaincre, alors que Luis Enrique tente tout de même de le relancer depuis le début de la saison.
Que se passe-t-il avec Lucas Beraldo ? Le défenseur central est très critiqué depuis le début de la saison et l’arrivée de Willian Pacho il y a un an et de Illya Zabarnyi cet été, semblent lui avoir fait beaucoup de mal. Ainsi, certains réclament déjà son départ du PSG...
« Beraldo est très souvent décevant »
C’est notamment le cas dans le podcast 100% PSG, sur Ici Paris Ile-de-France. « J’avoue que je commence à m’impatienter. Je trouve qu’il a beaucoup de temps de jeu, avec Luis Enrique qui lui fait confiance, mais il est très souvent décevant. Encore ce week-end, je l’ai trouvé extrêmement poussif » a déclaré Jonathan Bensadoun, de Canal Supporters.
« Il est un poids dans cette défense »
« Zabarnyi a été en difficulté sur tous ses duels et dès que Beraldo a été remplacé par Pacho, je l’ai trouvé bien meilleur ! » a-t-il poursuivi, en analysant la prestation de Lucas Beraldo lors du match nul entre le PSG et Strasbourg (3-3). « Je pense que Lucas Beraldo est un poids dans cette défense, il va falloir commencer à réfléchir sérieusement sur sa place ».