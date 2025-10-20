PSG : Un crack en galère, son transfert est annoncé !

Axel Cornic

Arrivé en janvier 2024, Lucas Beraldo semblait pouvoir devenir l’un des points forts de la défense du Paris Saint-Germain. Mais le Brésilien ne semble clairement pas convaincre, alors que Luis Enrique tente tout de même de le relancer depuis le début de la saison.

Que se passe-t-il avec Lucas Beraldo ? Le défenseur central est très critiqué depuis le début de la saison et l’arrivée de Willian Pacho il y a un an et de Illya Zabarnyi cet été, semblent lui avoir fait beaucoup de mal. Ainsi, certains réclament déjà son départ du PSG...

« Beraldo est très souvent décevant » C’est notamment le cas dans le podcast 100% PSG, sur Ici Paris Ile-de-France. « J’avoue que je commence à m’impatienter. Je trouve qu’il a beaucoup de temps de jeu, avec Luis Enrique qui lui fait confiance, mais il est très souvent décevant. Encore ce week-end, je l’ai trouvé extrêmement poussif » a déclaré Jonathan Bensadoun, de Canal Supporters.