PSG : Transfert surprise, Mbappé peut imiter des légendes

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le divorce pourrait être prononcé en fin de saison, date de l’expiration de son contrat. Hormis le Real Madrid, Liverpool ou encore Chelsea, le Bayern Munich se joindrait à la fête pour Mbappé selon la presse allemande. Au sein du club bavarois, ils sont plusieurs français aux statuts différents à y avoir évolué.

Kylian Mbappé n’est pas sur le point de prendre une décision finale au sujet de son avenir. C’est en effet ce que le10sport.com vous a révélé le 2 octobre dernier et ce, bien que le contrat de l’attaquant du PSG prendra fin le 30 juin prochain. Thomas Tuchel a laissé la porte du Bayern Munich grande ouverte pour son ancien attaquant lorsqu’il officiait en tant qu’entraîneur du PSG. Voici le message que l’actuel coach du club bavarois a fait passer à Canal+ . « Si je veux recruter Kylian Mbappé au Bayern Munich ? Oui oui, il va jouer pour nous, c’est clair (Sourire). (…) On a une bonne relation. Et s’il veut venir, je vais le chercher en vélo. Mais je pense que ça ne va pas être la réalité ».

Kylian Mbappé, le dernier d’une longue liste de Français au Bayern Munich ?

Selon les informations de Sport1 , la direction du Bayern Munich apprécierait tout particulièrement Kylian Mbappé. C’est notamment le cas du président d’honneur Uli Hoeness. Dans les bureaux des dirigeants du club bavarois, il aurait été question de Mbappé dernièrement au sujet de la planification de l’effectif pour l’avenir. Pour que cette opération puisse se réaliser, il faudrait que Mbappé accepte cependant de faire de drastiques concessions financières. La cause ? Le Bayern Munich n’aurait nullement l’intention d’aller au-dessus de son plafond salarial annuel de 25M€, que ce soit Mbappé ou un autre. La présence de Thomas Tuchel au Bayern, que Mbappé a côtoyé au PSG, pourrait peser dans la balance. En attendant, ils sont plusieurs français à avoir défendu les couleurs du Bayern Munich.

Jean-Pierre Papin, le précurseur

Jean-Pïerre Papin a fait les beaux jours de l’OM à la fin des années 80 et jusqu’en 1992. Pendant cette période, l’ancien buteur du club marseillais a notamment été sacré Ballon d’or en 1991 et, par la même occasion, est parvenu à être le meilleur buteur de Ligue 1 à cinq reprises avant d’échouer en finale de la Ligue des champions et d’essayer sa chance au Milan AC. Après deux saisons en Lombardie, Papin décide d’aller de l’autre côté du Rhin et de signer en faveur du Bayern Munich. En l’espace de deux nouvelles saisons, Jean-Pierre Papin inscrit 40 buts pour le géant du football allemand et a montré la voie à des grands noms du football français. A commencer par Bixente Lizarazu.

Bixente Lizarazu, première légende française du Bayern Munich

Un an après le départ de Jean-Pierre Papin, un deuxième français décide de signer au Bayern Munich. Et pas n’importe lequel. De 1994 à 2004, Bixente Lizarazu arbore les couleurs de la formation de Bavière. Au cours de son passage, Lizarazu a raflé six titres de champion d’Allemagne, une Ligue des champions et cinq Coupes d’Allemagne. Considéré comme l’un si ce n’est le meilleur latéral gauche de l’histoire du Bayern Munich, un autre international tricolore l’a rejoint au Bayern Munich.

Willy Sagnol, champion d’Europe avec Lizarazu au Bayern

Après deux expériences en Ligue 1 à l’ASSE, son club formateur, et l’AS Monaco, Willy Sagnol décide de retrouver Bixente Lizarazu au Bayern Munich avec qui il partagera son quotidien à la fois en club et en sélection. L’international français, finaliste de la Coupe du monde 2006, a soulevé la Ligue des champions en 2001 avec le Bayern Munich, tout en raflant cinq titres de Bundesliga et quatre Coupes d’Allemagne.

Le «Kaiser Franck» Ribéry

Après avoir fait ses classes à l’OM, Franck Ribéry s’envole pour le Bayern Munich à l’été 2007. Véritable légende bavaroise, Ribéry a passé douze saisons au sein du club allemand avec notamment une saison 2012/2013 de haute volée qui lui a permis d’être nommé au Ballon d’or avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi après son sacre en Ligue des champions. En 425 matchs, le Français ayant disputé le plus de matchs dans l’histoire du Bayern Munich, Ribéry a inscrit 124 buts et a été surnommé « Kaiser Franck » par les supporters locaux.

Coman, Pavard, Hernandez, les champions derniers champions d’Europe du Bayern

En 2020, par le biais d’une finale de Final 8 de la Ligue des champions remportée par le Bayern Munich, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Michael Cuisance ainsi que le héros du soir Kingsley Coman, unique buteur face au PSG (1-0), sont également entrés dans la légende des Français au Bayern Munich. Et ce, grâce à ce sacre en Ligue des champions. Aujourd’hui, seul Kingsley Coman évolue toujours au Bayern Munich, ce qu’il fait depuis 2015 et son arrivée de la Juventus. En 283 matchs, Coman a inscrit 62 buts au Bayern Munich en devenant au fil du temps un joueur incontournable du club bavarois.



Reste désormais à savoir si Kylian Mbappé suivra les traces de son compère d’attaque en équipe de France à présent.