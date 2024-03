PSG - Transfert : Le Real Madrid interpelle Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, le numéro 7 parisien a déjà annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, son président. Alors que le Real Madrid est en pole position pour boucler la signature de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni a fait passer un message clair sur son transfert.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a pris une décision fracassante. En effet, la star de 25 ans va changer de club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Un choix déjà communiqué à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Haaland - Mbappé : La bombe est lâchée https://t.co/uoDGa3lNIz pic.twitter.com/iUkTPB1ReJ — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Direction le Real Madrid pour Mbappé ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, trois clubs ont déjà formulé une offre à Kylian Mbappé : le Real Madrid, Manchester United et Liverpool. Et actuellement, c'est le Real Madrid qui est en pole position sur ce dossier. Interrogé au micro de Canal + après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Aurélien Tchouameni a pris position sur le transfert de Kylian Mbappé.

«S’il vient ici, tant mieux pour nous»