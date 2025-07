PSG - Transfert à 70 M€ : Son remplaçant est déjà trouvé !

Le PSG veut frapper fort cet été en ciblant Maghnes Akliouche. L’AS Monaco, qui réclame 70 M€, anticipe déjà son départ. Johan Bakayoko serait la priorité pour le remplacer. En parallèle, le club monégasque continue un mercato ambitieux, avec les arrivées de Paul Pogba et Ansu Fati. Un été mouvementé sur le Rocher !

Le gros mercato de l’AS Monaco

Ce ne serait pas le premier gros coup du club de la Principauté durant ce mercato. Monaco a déjà officialisé les arrivées de Paul Pogba et d’Ansu Fati. La Pioche, qui n’a plus joué depuis deux saisons, faisait l’objet de nombreuses rumeurs et a finalement choisi de relancer sa carrière en Ligue 1. Ces deux recrues sont des paris audacieux, mais pourraient s’avérer très payants. En cas de départ de Maghnes Akliouche vers le PSG, les dirigeants monégasques récupéreraient une belle somme pour continuer à renforcer leur effectif.