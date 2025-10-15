PSG - Transfert à 40M€ : Du très lourd annoncé en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Concurrent direct de Lucas Chevalier en équipe de France, Mike Maignan s’est confié sur le début de saison contrasté de son coéquipier avec le PSG, qui a déboursé pas moins de 40M€ pour le recruter cet été. Et Maignan annonce du lourd pour le futur avec Chevalier au PSG.

Le PSG a opéré à un choix très fort cet été en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie et en misant 40M€ (hors bonus) pour faire venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Ce dernier a d’ailleurs réalisé un début de saison en demi-teinte avec quelques erreurs, dont une marquante face à l’OM, mais il dispose néanmoins du soutien inconditionnel de Mike Maignan qui assure que le PSG a réalisé une bonne pioche avec Chevalier.

« On est en contact » « Tout se fait naturellement avec Lucas Chevalier, on échange beaucoup hors de la sélection. On est en contact. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est un jeune gardien avec beaucoup de choses devant lui », a indiqué le gardien numéro un de l’équipe de France en conférence de presse sur Chevalier, qui est sa doublure en sélection.