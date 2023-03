PSG : Tout le monde se l’arrache, il annonce la couleur

Thomas Bourseau

Etoile montante du football croate, Luka Vuskovic dispose d’une cote colossale sur le marché des transferts. A tout juste 16 ans, le défenseur d’Hadjuk Split ferait déjà l’objet de deux offres de transfert du PSG et de Manchester City lorsque les plus grands clubs du vieux continent commenceraient à préparer leurs offensives en coulisses. Au milieu de toute cette agitation, le principal intéressé poserait une grosse condition pour son transfert.

Dans le feuilleton Luka Vuskovic, il existerait déjà une certitude. Contractuellement engagé jusqu’en juin 2026, le jeune défenseur central de 16 ans ne devrait pas s’éterniser à Hadjuk Split. D’après les informations de 90min , la formation croate aurait déjà arrêté son choix concernant l’avenir de sa pépite : elle sera vendue cet été. Mais à qui ? Le PSG, sous l’impulsion de son conseiller football Luis Campos, aurait déjà dégainé une offre de transfert dont le montant n’a pas filtré.

Panique au PSG, Mbappé lâche un coup de pression en interne https://t.co/h4FGI8xKAd pic.twitter.com/BBUN8sOzPE — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Le PSG et City ont dégainé pour Luka Vuskovic, les concurrents s’agitent en coulisses

Toujours selon 90min , Manchester City aurait devancé le PSG avec une proposition de 12M€ transmise à Hadjuk Split pour Luka Vuskovic. Cependant, le club croate attendrait une offre de 15M€ minimum et compterait s’appuyer sur la cote XXL de Vuskovic afin de lancer une guerre aux enchères et d’en tirer au final le meilleur prix possible. Le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus et Manchester United, pour ne citer qu’eux, seraient également de la partie. De quoi promettre un feuilleton haletant.

Vuskovic voudrait rester en prêt à Split la saison prochaine