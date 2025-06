PSG : Surprise, sept transferts déjà annoncés ?

Si le PSG est encore sur son petit nuage après son sacre historique en Ligue des champions, les dirigeants vont devoir reprendre leur travail sur le mercato. Le club de la capitale devrait notamment chercher à dégraisser son effectif. Dans cette optique, pas moins de sept transferts seraient envisagés chez les Rouge-et-Bleu.

L’heure est encore à la fête au PSG ! Ce samedi, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions . Et les célébrations se sont poursuivies ce dimanche sur les Champs-Elysées et au Parc des Princes . Mais les dirigeants parisiens vont devoir mettre leur euphorie de côté pour se concentrer sur le mercato. Si aucun titulaire ne devrait partir, certains remplaçants pourraient plier bagages cet été. Cela pourrait notamment être le cas de Gonçalo Ramos .

«Beaucoup de clubs peuvent être intéressés par Ramos»

« Gonçalo Ramos et Kang-In Lee ? Le club ne les retiendra pas si l'offre est suffisante. Et c'est là toute la clé. Beaucoup de clubs peuvent être intéressés par Ramos, et il peut avoir des envies d'ailleurs puisqu'il serait titulaire dans beaucoup de grandes équipes. Mais le PSG l'a a acheté 80M€, c'est une somme énorme. Donc, s'il n'y a pas d'offre satisfaisante, Ramos ne bougera pas. C'est aussi le luxe d'être un club sans problème financier : on n'est jamais obligé de vendre » a d’abord expliqué Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.