PSG : Surprise, Mbappé va se faire recaler ?

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé ne semble toutefois plus être en odeur de sainteté du côté du club merengue. Il faut dire que l'attaquant du PSG a plusieurs fois recalé la Casa Blanca, au point de faire douter Florentino Pérez qui pourrait renoncer à la signature du crack de Bondy.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé sera de nouveau au cœur des interrogations sur le mercato dans les prochains mois. Ce n'est pas une nouveauté, puisque tous les étés l'attaquant du PSG est annoncé dans le viseur du Real Madrid. Et cela commencerait d'ailleurs à susciter des crispations de l'autre côté des Pyrénées.

Les supporters du Real déjà lassés par Mbappé ?

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , les supporters du Real Madrid ne veulent plus de Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant français, qui avait déjà choisi de signer au PSG en 2017, a de nouveau repoussé les avances merengue en 2022 afin de prolonger à Paris. Une situation qui a fortement entaché la côte de popularité du Français à Madrid.

Le Real Madrid a des doutes

Par conséquent, cela provoque des doutes dans l'esprit de la direction du Real Madrid, d'autant plus que le coût que représente la signature de Kylian Mbappé est loin d'être anodin. Sans oublier que l'arrivée de l'attaquant du PSG pourrait freiner l'évolution de Rodrygo ou encore Endrick, et mettre à mal la prise de pouvoir de Jude Bellingham. Pour toutes ces raisons, le Real Madrid pourrait donc abandonner la piste menant à Mbappé.