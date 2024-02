PSG - Real Madrid : Pactole à 700M€, la réponse tombe pour Mbappé

Amadou Diawara

Pour boucler la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid propose de payer un salaire avoisinant les 14M€. Alors que le club merengue peut dépenser 700M€ pour son effectif, Javier Tebas devrait valider ce transfert. D'autant que le président de la Liga voudrait voir Kylian Mbappé évoluer en Espagne dès la saison prochaine.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. D'ailleurs, le numéro 7 de Luis Enrique a déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement dans un nouveau club cet été.

Le transfert de Mbappé validé par Tebas ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid a dégainé une offre pour finaliser le transfert de Kylian Mbappé. En pole position sur ce dossier, le club merengue proposerait un salaire d'environ 14M€ nets annuels à l'attaquant de 25 ans d'après SPORT . Et heureusement pour le Real Madrid, il bénéficierait du soutien de Javier Tebas pour le transfert de Kylian Mbappé.

Tebas veut voir Mbappé jouer en Liga