PSG - Real Madrid : Le prochain club de Mbappé est annoncé, l’Espagne hallucine

L'actualité du PSG est extrêmement commentée en Espagne. Evidemment, le dossier Kylian Mbappé prend une place importante, là où plusieurs journalistes espèrent apercevoir le joueur français de 25 ans la saison prochaine sous le maillot du Real Madrid. Et certains sont surpris du traitement réservé à ce feuilleton; notamment depuis samedi.

Il règle comme un sentiment de fatalité dans le dossier Kylian Mbappé. Comme si le joueur français était destiné à quitter le PSG cet été, malgré les efforts du Qatar. Depuis plusieurs mois, le champion du monde 2018 refuse constamment les offres de prolongation transmises par son club. Un sentiment partagé aussi par Manu Carreno, visage de la radio La Cadena Ser . Ce lundi soir, il a commenté le traitement de ce dossier Mbappé en France et a été surpris par la position de certains de ses confrères.

« En France, ils ont baissé les bras pour la première fois »

« J'ai l'impression qu'en France, ils ont baissé les bras pour la première fois. Ils ont dit qu’avec l’argent, le Qatar ne permettra pas à Florentino Pérez, au Real Madrid et au football de l'Europe de l'Ouest de voler leur joueur vedette... et je ne parle même pas du moment où Macron, le président de la France, est arrivé » a déclaré le journaliste.

La voie est libre pour le Real Madrid