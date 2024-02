PSG - Real Madrid : L’annonce officielle est fixée pour Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Kylian Mbappé fait désormais peu de doute, l’attaquant du PSG informant son président de sa volonté de quitter le club une fois son bail expiré. Pour l’heure, le club de la capitale n’a toujours pas officialisé la nouvelle, une annonce qui devrait tomber une fois que le joueur aura paraphé son nouveau bail avec le Real Madrid.

Après sept années au PSG, et de nombreux feuilletons concernant son avenir, Kylian Mbappé a pris la décision de plier bagage à l’issue de la saison. Prévenu, Nasser Al-Khelaïfi peut désormais se pencher sur la succession de l’international français avec le reste de la direction. L’issue du dossier Mbappé est inéluctable, mais aucune annonce officielle n’est encore tombée. Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé attendraient un moment précis pour communiquer.

Départ de Mbappé : Le PSG a un gros doute ? https://t.co/jLejPQvek9 pic.twitter.com/MnNHzsc9Vo — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Patience avant l’annonce officielle

Selon Fabrizio Romano, il faudra encore patienter avant de voir le départ de Kylian Mbappé officialisé. « On me dit que ça se fera une fois que Mbappé aura formellement signé le contrat avec le Real Madrid. Ils attendent cette étape », explique-t-il sur CaughtOffside .

« Un contrat formel avec le Real Madrid n'est pas encore signé »