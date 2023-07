PSG : Pour ce transfert à 6M€, c’est terminé

Thomas Bourseau

Avant la fin du mois de juillet, le PSG pourrait boucler le retour de Xavi Simons contre 6M€, montant de sa clause de rachat. Néanmoins, le PSV Eindhoven avancerait ses pions pour rallonger son bail.

Le mercato du PSG a déjà bien débuté avec cinq recrues déjà officialisées dont Lucas Hernandez et Milan Skriniar pour ne citer qu’eux. Et maintenant ? Il semblerait selon Le Parisien que le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du club de la capitale soient prêts à rapatrier Xavi Simons parti libre de tout contrat au PSV Eindhoven l’été dernier.

Une prolongation de contrat imminente pour Xavi Simons ?

D’après le Eindhovens Dagblad, il serait à ce jour très plausible que Xavi Simons soit de la partie au PSV Eindhoven la saison prochaine. Responsable du dossier Simons, Darren Dein devrait dans un avenir proche s’entretenir avec les dirigeants du club néerlandais dans l’optique de trouver un terrain d’entente au niveau d’une prolongation de contrat.

Pas d’accord pour Simons