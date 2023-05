PSG : Neymar pose ses conditions au Qatar pour son transfert

Pierrick Levallet

L'avenir de Neymar pourrait bien ne plus s'écrire au PSG. La star de 31 ans ne fait plus l'unanimité auprès de sa direction et se rapprocherait de la sortie. Manchester United serait intéressé par l'idée de recruter le Brésilien cet été. Et le Qatar pourrait avoir un grand rôle à jouer dans ce dossier.

Rien ne va plus pour Neymar au PSG. Poussé vers la sortie, le Brésilien se rapproche de plus en plus d’un départ. La star de 31 ans n’est plus désirée par Luis Campos, qui avait déjà essayé de le vendre l’été dernier. Reste maintenant à savoir où il rebondira s’il quitte le PSG. Le Qatar aurait d’ailleurs un grand rôle à jouer dans ce dossier.

PSG : Neymar a vendu la mèche pour son mercato https://t.co/CMumn2esYF pic.twitter.com/Ns0BVedhew — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Le Qatar veut racheter Manchester United

Comme l’explique Foot Mercato , Manchester United aurait approché l’entourage de Neymar. Mais l’arrivée du Brésilien chez les Red Devils serait liée à la future du vente du club. Le Qatar et le prince Jassim bin Hamad Al Thani poussent pour acquérir Manchester United depuis de nombreux mois maintenant. Neymar, lui, aurait des partenariats et des contrats avec le Qatar.

Neymar pourrait débarquer chez les Red Devils