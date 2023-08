PSG : Neymar a choisi son nouveau club, l'accord est «total»

Hugo Chirossel

Si Kylian Mbappé semble bien parti pour évoluer sous les couleurs du PSG cette saison, Neymar quant à lui se rapproche de plus en plus d’un départ. Le Brésilien serait très proche de rejoindre l’Arabie Saoudite et plus précisément Al-Hilal, mais il aurait également un accord avec le FC Barcelone.

Recruté il y a six ans en provenance du FC Barcelone, Neymar pourrait vivre ses dernières en tant que joueur du PSG. Le Brésilien n’a pas été retenu dans le groupe de Luis Enrique pour affronter Lorient samedi soir (0-0). Comme plusieurs joueurs de premier plan avant lui, il pourrait se laisser tenter par un départ pour l’Arabie Saoudite.

Neymar accepte de rejoindre Al-Hilal

D’après L'Équipe , Neymar aurait même donné son accord pour rejoindre Al-Hilal. Après avoir raté Lionel Messi, le club saoudien souhaite s’attacher les services du Brésilien de 31 ans. Ce dernier aurait dit oui à un contrat de deux ans pour un total de 160M€.

Un accord également trouvé avec le Barça ?