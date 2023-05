PSG : Mourinho vend la mèche pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Qualifié pour la finale de la Ligue Europa après avoir éliminé le Bayer Leverkusen en demi-finale, José Mourinho n'a pas pu cacher sa joie d'emmener l'AS Roma en finale d'une coupe d'Europe pour la seconde année de suite. Et le Special One en a également profité pour lâcher un indice sur son avenir.

Vainqueur de la Ligue Europa Conférence la saison dernière, José Mourinho envoie une nouvelle fois l'AS Roma en finale d'une compétition européenne. Cette fois-ci, c'est la Ligue Europa après avoir éliminé le Bayer Leverkusen. L'occasion pour le technicien portugais de lâcher une petite phrase sur son avenir alors que son nom a circulé du côté du PSG.

«L'histoire n'est pas encore finie»

« Pour nous ce n'est jamais simple, c'est toujours difficile. On a eu des difficultés. Mes joueurs sont fantastiques tout simplement. Ça fait deux ans que l'on est ensemble. La mentalité de cette équipe est incroyable. Cette équipe a aussi un gros staff. Après, il y a aussi des détails. L'histoire n'est pas encore finie, les jeunes trouvent toujours des ressources », lâche le Special One dans des propos rapportés par RMC Sport . Pour rappel, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il n'existe aucun contact entre le PSG et José Mourinho, qui en rajoute d'ailleurs une couche sur sa situation à l'AS Roma.

«Mon souci n’est pas d’entrer dans l’histoire mais d’aider les garçons à grandir»