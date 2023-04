PSG : Messi va dicter le transfert d’une star, tout est révélé

Thomas Bourseau

En fin de contrat le 30 juin prochain comme Lionel Messi au PSG, Sergio Busquets n’aurait pas encore tranché pour son avenir au FC Barcelone qui pourrait s’écrire avec l’attaquant du PSG. Tout serait possible, sauf une collaboration parisienne. Explications.

Lionel Messi semblait proche de prolonger son contrat au PSG. C’est en effet l’information communiquée par Le Parisien et Fabrizio Romano en décembre dernier : un accord verbal aurait été convenu entre le Paris Saint-Germain et le clan Messi pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain seulement. Néanmoins, tout a changé selon The Athletic avec l’élimination prématurée du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions le 8 mars dernier. Toutes les options seraient à présent prises en considération par l’entourage de Lionel Messi et par l’attaquant du PSG.

Busquets attend le feu vert de Messi

Le10sport.com vous affirmait le 18 février dernier que des discussions avaient lieu en coulisse pour la prolongation de contrat de Lionel Messi. Néanmoins, son départ libre serait de plus en plus probable cet été à présent. ARA dévoilait dernièrement que Sergio Busquets se laissait jusqu’à la fin du mois d’avril pour connaître la décision finale de Lionel Messi pour son avenir avant de trancher sur la suite de sa carrière, lui qui voit son contrat arriver à terme à la fin de la saison au FC Barcelone.

PSG : Lionel Messi se fait encore interpeller pour son avenir https://t.co/1stc4a2pXn pic.twitter.com/l5ZOhtXtEM — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Si Messi revient au Barça, Busquets reste. Si Messi va à l'Inter Miami, Busquets y va»