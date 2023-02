PSG : Messi sur le départ, une arme secrète est trouvée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi est toujours dans le flou pour son avenir, lui qui douterait d’une prolongation avec le PSG. Une situation qui n’a pas échappé à David Beckham, à la tête de l’Inter Miami en MLS. L’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid pourrait d’ailleurs disposer d’un argument supplémentaire pour convaincre La Pulga.

Alors qu’il fêtera ses 36 ans en juin, Lionel Messi fait durer le suspense pour la suite de sa carrière. Le champion du monde argentin est engagé avec le PSG jusqu’à la fin de la saison et n’a toujours pas décidé de quoi sera fait son avenir. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, le club de la capitale poursuit les discussions avec son numéro 30 et a bon espoir à l’idée de parvenir à un accord. Le dossier traîne cependant en longueur, et cela n’a échappé à personne sur le mercato.

🔴🔵 Face à l’#OM, Kylian Mbappé est entré dans la légende en devenant le meilleur buteur de l’histoire du #PSG 👑 Retour sur ses 200 buts à Paris, et les nouveaux records XXL à atteindre, susceptibles de relancer son avenir #PSGOM@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/WxMKI5IDiQ — Bernard Colas (@BernardCls) February 27, 2023

Messi dans le viseur de l’Inter Miami

Ainsi, la presse espagnole continue de spéculer sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone, alors que le club culé lorgnerait toujours son ancien crack. Ce dernier dispose également de pistes en Arabie saoudite et aux Etats-Unis, où David Beckham, à la tête de l’Inter Miami, se verrait bien l’accueillir. Un cadre qui ne serait pas pour déplaire au septuple Ballon d’Or, qui pourrait profiter d’un contrat juteux en Floride, et un autre argument de taille pourrait l’inciter à rejoindre Miami.

Di Maria, l'arme secrète de Beckham pour attirer Messi ?