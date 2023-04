PSG : Messi prépare son transfert, un énorme indice est lâché

Arnaud De Kanel

Après une passe décisive et une victoire à Angers, Lionel Messi n'a pas trainé. En effet, La Pulga et sa famille sont arrivés à Barcelone samedi soir se reposer certes, mais certainement aussi pour préparer son transfert car dans ses valises, Messi a amené avec lui un membre très important de son entourage.

La nouvelle a fait du bruit, encore plus au niveau du timing. Annoncé avec insistance au Barça, Lionel Messi a atterri à Barcelone samedi en fin de soirée. Parti prendre du bon temps dans sa villa catalane, l'Argentin pourrait également en profiter pour ficeler son retour au Barça en toute discrétion. Un membre très important de son clan a d'ailleurs fait le voyage.

Messi de retour à Barcelone

Lionel Messi est à Barcelone. D'après les dernières indiscrétions de Gerard Romero, La Pulga et ses proches auraient atterri samedi dans la soirée. Afin de ne pas être vus par les médias, ils seraient sortis de l'aéroport par une porte dérobée. Raté puisque le journaliste espagnol, très informé sur le Barça, a réussi à distinguer un profil présent avec les Messi et pas des moindres.

Un conseiller de Messi est présent

L'attaquant du PSG n'a pas fait le voyage tout seul. En plus de sa famille, Pepe Costa et ses assistants ont également débarqué à Barcelone, et certainement pas pour y faire du tourisme. Costa est un conseiller très important pour Leo Messi autant sur le plan personnel que professionnel. Sa présence est donc loin d'être anodine...