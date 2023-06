PSG : Messi, Neymar… Le clan Mbappé justifie sa décision choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lundi dernier, Kylian Mbappé a envoyé une lettre au PSG afin d'officialiser sa décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Mais en réalité, le joueur aurait informé son club dès le 15 juillet 2022. Déçue par le comportement de ses dirigeants, la star tricolore a souhaité envoyer un message fort.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe et agite la toile depuis lundi soir. L'Equipe a fait savoir que Kylian Mbappé avait refusé d'étirer son bail d'une saison supplémentaire, c'est à dire que le joueur sera libre de rejoindre le club de son choix en 2024. Un scénario inimaginable pour le PSG, qui n'a pas l'intention de le voir partir gratuitement. Un départ cet été serait envisagé par la direction parisienne, en colère contre Mbappé. Mais pour Jérôme Rothen, le club de la capitale n'a pas à être surpris.





Mbappé : Le PSG a tranché pour son transfert https://t.co/y2GAUMalRl pic.twitter.com/2Zdr1bgv8z — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Mbappé avait annoncé sa décision le 15 juillet dernier

Car selon l'ancien joueur du PSG, qui s'appuie sur les dires du clan Mbappé, la décision aurait été prise il y a presque un an. « Il a envoyé la lettre, c’est la réalité. Ça fait sept ans qu’il est au PSG, il a le droit d’avoir une vision extérieure. Il a annoncé qu’il ne prolongerait pas dès le 15 juillet, j’ai eu des discussions avec le clan Mbappé » a-t-il confié lors de l'émission Rothen S'enflamme.

« Le PSG n’a pas tenu ses promesses »