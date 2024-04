PSG : Mbappé se lance un défi historique avant son transfert

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation de dernière minute, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison. Son contrat expire en juin prochain et il n'a pas l'intention de le prolonger. Tout indique qu'il finira par signer au Real Madrid. Mais en attendant l'officialisation, l'international français veut finir son aventure parisienne en apothéose.

Kylian Mbappé a assurément marqué l’histoire du PSG au cours de ses sept dernières saisons. Le capitaine de l’équipe de France a décroché quelques records et s’est inscrit dans la légende des Rouge-et-Bleu . Seulement, la star de 25 ans voudrait désormais ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Mbappé arrive au Real Madrid...

En effet, Kylian Mbappé aurait annoncé au PSG qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Tout indique qu’il finira par signer au Real Madrid, qui est en pole position dans ce dossier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. En attendant que la chose soit officialisée, le natif de Bondy voudrait terminer son aventure parisienne en apothéose.

... et rêve d'une fin magique au PSG